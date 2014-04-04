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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 14:33 BJT

美国经济：若财政政策对路，经济将迅速成长--FED费希尔

路透香港4月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五在香港表示，即使买债活动终止，，美联储(FED)资产负债表规模仍将“相当大”。

费希尔还在一论坛上表示，如果财政政策正确，美国经济将“非常迅速地发展”。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)
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