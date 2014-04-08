重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月31日-4月4日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国政策调整窗口试探性打开，稳增长意图明显

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

--《焦点》中国官方制造业PMI回升乏力，经济下行压力加重

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

--中国央行：一季度货币政策例会称继续稳健货币政策，保持适度流动性

中国央行货币政策委员会今年第一季度例会称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

--中国金融：银监会要求银行加强不良贷款双控管理，组织压力测试--报载

防控不良贷款无疑是今年中国银监会及银行业关注的重点。据上海证券报周五报导，银监会近期已下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。

--路透调查：中国2014年住宅均价涨幅预计缩窄至4.3%，部分地区风险显现

路透调查显示，受制于整体资金环境，以及部分城市的高库存，今年中国住宅均价涨势将放缓，部分中小城市面临楼市调整风险，而一些中小开发商也可能受到资金紧张的困扰。

--中国经济：城镇住房保障条例征求意见，连续租赁满五年可购买

中国国务院发布《城镇住房保障条例》征求意见稿，规定保障性住房连续租赁不少于五年且符合配售条件的，可以购买；购买保障性住房未满五年且确需转让的，由政府回购。

--债务高企和煤价大跌冲击中国煤企

中国增长放缓导致煤炭需求下降，加上大量廉价的进口煤，引发煤价大跌，很多规模较小的煤矿被迫关闭；一些大企业为了控制巨额亏损，降薪幅度高达50%。行业专家指出，中国煤价处于六年低点，内蒙古等地小煤矿所面临的问题可能蔓延到全国，如果由此出现一轮破产潮，将威胁到中国的金融稳定。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--路透调查：金融机构固定收益部门二季度降准预期升温，然债市短期受抑

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

--《市场热谈》人民币汇率干预重心正从价位维护向预期管理倾斜

人民币汇市扩大波幅政策推出两周以来，市场犹如刚刚从浅水区进入深水区的游泳初学者，还在小心翼翼地踩探新的监管底线和风格。不过，汇率市场化已经在往积极方向迈进。

--路透调查：人民币兑美元汇率在短期盘整后料重拾升势，一年后升至6.0元 路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

--《分析》资金充裕中国央行持续净回笼，货币政策转向时候未到

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

--中国金融：互联网金融要有准入管理，可采取注册制--央行官员

中国央行调查统计司副司长徐诺金表示，互联网金融一定要有准入管理，可以采取注册制。

--路透专访：中国互联网金融拓展至线下的准备工作尚不充分--专家

在中国央行近日紧急叫停支付宝等第三方支付机构的虚拟信用卡和二维码支付业务后，支持和反对声音铺天盖地。中银香港资深银行卡专家周三坦言，中国大陆的互联网金融拓展线下市场的时机尚不成熟，包括支付机构、消费者以及监管者都还没有完全准备好。

--《中国新债》今年铁道债发行额度仍为1,500亿，首期或下周招标--消息

中国银行间债市频繁的新债供给令市场已感压力，但存债务融资需求的企业仍在为年内发行计划布局。两位消息人士周二透露，中国铁路总公司2014年企业债（铁道债）发行额度申请已获批，首期拟发行的200亿元人民币固息债，计划在下周四(10日)招标。

--中国债市：私募债现首例利息违约，担保方因内部协调问题未代偿--报载

在超日债违约后，中国中小企业私募债的信用风险也开始浮现。21世纪经济报道引述市场人士透露，由徐州中森通浩新型板材有限公司2013年发行的私募债上周五出现了利息违约，而担保方中海信达担保又因内部协调问题拒绝承担代偿责任，这可能成为私募债市场中首例违约。

========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中国私募基金“转正”紧锣密鼓，监管加强下行业转型悄然来临

随着4月底备案日期大限的临近，中国千余家私募基金正在加紧排队登记备案。虽然基金业协会反复强调，此举既非行政许可亦非发放经营牌照，但业界仍将其看作是私募基金行业变革的一个重要转折点。

--美国新股：新浪微博确定在美国纳斯达克IPO，发行价及上市时间仍未定

据美国证监会网站，中国门户网站--新浪拟拆分上市的即时讯息服务商--微博周一更新其招股书文件，公司已确定登陆纳斯达克市场，股票代码为“WB”。

--企业并购：中国工商银行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息

据消息人士透露，中国工商银行(ICBC)正考虑收购Pioneer Investments，后者是欧洲最大的基金管理公司之一。截止去年末,Pioneer Investments管理着1,740亿欧元(2,400亿美元)资产，是意大利按资产计最大银行--裕信银行(UniCredit)的旗下企业。

--中国房地产：万科、碧桂园及绿地一季销售额列前三，龙头房企趋谨慎

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，万科 、碧桂园和绿地集团一季度销售金额列前三位。不过龙头房企对今年国内房地产市场看法趋于谨慎，他们设定的年度销售目标大多相对保守。

--中港个股：建行预计净息差持稳且略有好转，但净利增速或续回落

按市值计中国第二大银行--建设银行去年净利同比增11%。公司管理层预计，今年净息差仍会保持稳定且略有好转，但未来净利增速或继续回落。今年会重点关注长三角不良资产状况；公司亦正积极研究优先股等新资本工具和政策，多渠道考虑资本补充。

--中港股业绩：交行去年净利逊预期，冀事业部制改革为新利润增长极

以资产计中国第五大银行--交通银行去年净利仅升6.73%逊于市场预期，并落后于多数中资上市同业。该行董事长牛锡明周一表示，冀望交行正推行的事业部制改革为利润增长注入新的动力。

--企业结盟：中粮集团斥资15亿美元，收购来宝农业51%股份

中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(Noble Group)农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案，企图强化在全球的市场地位。

--中国金融：证监会称并无计划取消禁止境外交易所于国内设立仓库

中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。

--中国企业：华为去年获利增幅创四年来最大，受智能手机需求推动

全球第二大电讯设备商--中国华为2013年创下四年来最大获利增幅，企业及消费者业务营收成长速度远超过网络设备部门增幅。

--中国钢铁：宝钢称三年内一批钢厂将退出，因信贷及环保等方面压力