版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 14:20 BJT

重发-德国数据：2月工业订单增长0.6%，增幅大于预期

经济部公布声明称，“数据显示工业产出在未来数月会继续回暖，国内需求在第一季升温。”

国内工业订单增长1.2%，国外工业订单增长0.2%。(完)

(编译 张涛/田建华; 审校 白云/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐