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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 16:26 BJT

《焦点》美联储退出买家俱乐部将是下一个棘手任务

纽约联储总裁杜德利把这称作“陈旧的”策略，部分是因为美联储已经放弃了一个关键做法：最终出售抵押贷款支持证券(MBS)。

该策略或许也需要更新了，因为美联储可能将非常依赖一个新工具。这个工具将通过逆回购协议吸收银行储备金，但是在研究论文发布时这个工具不存在。

不过官员们对于正式更新策略保持谨慎，可能是害怕在撤销政策的艰难过程中受到具体计划的束缚。

近几个月接受过访问的若干美联储官员中，只有威廉姆斯同意应该要更新退场策略了。但是，威廉姆斯周三接受采访时表示，他认为美联储无需发布正式声明来推出新的退场策略，包括是否在升息前或升息后停止再投资。

因为美联储所持公债中只有极少数会在2016年前到期，所以对市场的初步影响可能较小。但是根据现有持仓量，接下来几年将到期的公债会越来越多，并且这种情况将持续十多年。(完) (编译 石冠兰/王冠中/张若琪/朱晓军；审校 田建华/艾茂林/王洋/白云)
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