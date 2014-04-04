《焦点》美联储退出买家俱乐部将是下一个棘手任务

纽约联储总裁杜德利把这称作“陈旧的”策略，部分是因为美联储已经放弃了一个关键做法：最终出售抵押贷款支持证券(MBS)。

该策略或许也需要更新了，因为美联储可能将非常依赖一个新工具。这个工具将通过逆回购协议吸收银行储备金，但是在研究论文发布时这个工具不存在。

不过官员们对于正式更新策略保持谨慎，可能是害怕在撤销政策的艰难过程中受到具体计划的束缚。

近几个月接受过访问的若干美联储官员中，只有威廉姆斯同意应该要更新退场策略了。但是，威廉姆斯周三接受采访时表示，他认为美联储无需发布正式声明来推出新的退场策略，包括是否在升息前或升息后停止再投资。