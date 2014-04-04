中国债市：流动性泛滥IRS回落，预期分化下周盘整可能较大

路透北京4月4日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 本周连续上涨后，周五受流动性泛滥带动下出现回落。交易员称，经济基本面和资金面走向双双存不确定性，所以当前场内预期分化，IRS下周盘整可能性相对更大。
中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周五均下跌，其中七天品种跌幅逾百个基点，主要是受较低开盘价影响；场内流动性极为宽裕，唯七天价格大跌后，机构融出意愿略受阻，成交回落。
”今天资金特别松，IRS一早就往下走，虽然下午有点反弹，但还是比昨天低的。“北京一银行交易员称。
他进一步表示，目前市场分歧较大，一方面经济疲弱，但稳增长政策的方式和力度大家还在猜；而清明假期回来后，资金面能否抗住准备金补缴和财税缴款分别的冲击，也需要观察。
中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1525/4.2650 4.2938/4.3775 4.4850/4.5750 4.6350/4.7275 4.6084/4.8909
上日 4.2900/4.3975 4.3675/4.4525 4.5388/4.6175 4.6700/4.7625 4.6392/4.9267
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变动 -0.1375/-0.1325 -0.0737/-0.0750 -0.0538/-0.0425 -0.0350/-0.0350 -0.0308/-0.0358
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完)
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)