中国票据市场：本周转贴利率小跌持稳，买卖价差拉大不易达成交投

路透上海4月4日 - 中国票据市场转贴利率本周小跌持稳。交易员指出，流动性持续宽松，周初转贴利率延续小幅回落态势，此后在低位逐步持稳，本周场内买卖双方价差有所扩大，不易达成交易。

针对下周市场走势，他们认为，下周面临补缴存准等压力，目前机构预期多偏乐观，资金或不会受到太多扰动，而春节后转贴市场已累积较深跌幅，继续向下空间亦应有限，料短线低位震荡为主。

“这周前两天跌了一点，现在稳定了，六个月买断(转贴)在5.60%附近，之前更低在5.5%左右。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，目前转贴报价处于相对低点，买卖双方报价价差拉大，大约在15-20bp左右，此前一般在10个bp左右，较难达成交易。

”实际上资金价格没这么低的，(转贴)这种价格，除非期限错配才有一小部分盈利，否则没法做。”他称。

回购市场上，六个月期质押式回购 最近4月1日的加权平均利率为5.50%。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周五均下跌，其中七天品种跌幅逾百个基点，主要是受较低开盘价影响；场内流动性极为宽裕，唯七天价格大跌后，机构融出意愿略受阻，成交回落。

交易员并指出，受清明假期因素影响，月初存款准备金例行调整日将顺延至下周二，补缴压力仍在，但考虑机构"子弹"充裕，且仍在积极融出较长期限资金，料届时流动性能平稳应对。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.7501/5.6465 5.9480/5.8180 6.2204/6.0753

上周五 5.8250/5.7274 6.0130/5.8742 6.2749/6.1244

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变动 -7.49bp/-8.09bp -6.50bp/-5.62bp -5.45bp/-4.91bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6277%，上周五为5.6963%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。