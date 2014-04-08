中国公开市场：今日将进行630亿元正回购，包括14及28天期--业内人士

路透上海4月8日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行合计630亿元人民币正回购操作，其中14天期操作规模470亿元，28天期操作规模160亿元。

上周面对银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

本周公开市场合计有2,320亿元正回购到期，其中周二和周四分别为1,000亿元和1,320亿元到期，无逆回购、央票到期。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末再度重启14天正回购。(完)

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