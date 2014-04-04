版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 15:23 BJT

英国数据：3月房价较前月下跌1.1%--Halifax

路透伦敦4月4日 - 英国抵押贷款机构Halifax周五公布，英国3月房价较上月下跌1.1%，可能缓解关于楼市过热的担忧。

截至3月的三个月均值房价指数较上年同期上涨8.7%，2月时该指数为上涨7.9%。

楼市已成为英国经济以惊人速度复苏的主要推动力，英国央行官员表示对楼市状况保持警惕。(完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐