中国外管局报告：为什么对外净债权增加≠经常项目顺差？

路透北京4月4日 - 中国国家外汇管理局周五发布2013年中国国际收支报告，其中名为“为什么对外净债权增加≠经常项目顺差”的专栏称，近年中国对外净债权增加低于经常项目顺差，社会上存在着一些质疑的声音，认为这意味着中国对外投资发生了很大的损失。但事实上，经常项目顺差并不必然等于对外净债权的增加，除受资产价格和汇率变动影响外，还受合理的统计误差等多重因素的影响。

以下为该报告中“为什么对外净债权增加≠经常项目顺差”的专栏文章全文：

近年中国对外净债权增加低于经常项目顺差，社会上存在着一些质疑的声音，认为这意味着中国对外投资发生了很大的损失。但事实上，经常项目顺差并不必然等于对外净债权的增加，除受资产价格和汇率变动影响外，还受合理的统计误差等多重因素的影响。

以2013年末国际投资头寸表（以下简称“头寸表”）和全年平衡表数据为例，截至2013年末，头寸表显示中国对外金融净债权1.97万亿美元，较上年末净增1,051亿美元，而2013年经常项目顺差1,828亿美元。具体来看，两者差异受到以下因素影响：

——统计误差。理论上，由于采用会计复式记账法，平衡表的贷方合计与借方合计相等。但在实际中，由于种种原因，所有交易的贷方总额和借方总额总有差距，这个差距被记作误差和遗漏项。这是一个残差项，当其在借方时，表明在平衡表中可能少记了经常项目支出或金融资产，也可能多记了经常项目收入或者金融负债，综合来看可能多记了经常项目顺差或少记了净资产增长。反之，亦然。例如2013年全年平衡表中统计的误差和遗漏项为借方776亿美元，解释了绝大部分的净资产增量和经常项目顺差的差异。

——流量和存量统计数据来源不同及统计调整。首先看统计数据来源不同的影响。平衡表的统计是流量，头寸表的统计为存量，受现实的数据来源所限，某些数据项的流量和存量统计分别使用了不同部门采集的数据，而不是从同一申报主体一并采集。这种数据源上的不匹配也可能造成存量和流量间的差异。其次看统计调整的影响。统计调整包括统计口径的变化以及补报历史数据等。如2013年二季度，由于外债统计口径变化导致的历史数据补报，造成自6月末起，中国负债存量跃增276亿美元，但这部分外债并非当期流量，并未体现在当季平衡表的流量统计中，也形成了经常项目顺差与净资产增加的差异。