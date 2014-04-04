《技术分析》中国股市沪综指延续拉锯行情

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
作者 曾祥进
路透北京4月4日 - 中国股市沪综指 本周延续拉锯行情，大盘围绕短期均线波动形成夹板走势，多空双方均无力打破盘局。短期技术面显示，指标多在中值区域钝化，整体量能水平亦较前周有所萎缩，大盘运行仍未能选择明确方向。
中线看，大盘连续第二周在5周和10周均线之间维持相对平衡，但上方因面临中长期下跌趋势线压力，易下难上的格局仍未能打破。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/muc38v)
沪指本周多空围绕多条短期均线拉锯，周五虽站至各条日均线上方但有效性仍无法验证。目前多条均线开始黏合，显示市场短线持仓成本渐趋一致，多空拉锯走势或仍延续但时间不会太长，其后将面临方向性突破，2,060点之上仍为短线压力区，2,030点则为短线支撑。
技术指标方面，随机指标（KDJ），相对强弱指标（RSI）均在中值区域小幅波动，未能给出明确指引，动向指标（DX）连续探底后意欲回升，显示短线走势越来越接近趋势化，盘局走势即将打破。
相比之下，量能指标或更能揭示盘局中多空的真正实力。本周单日成交数据显示，上涨缩量下跌放量特征明显，股指的真实运行态势仍为权重股多次护盘所掩盖，应警惕护盘终结后空头能量的集中释放。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/nuc38v)
沪综指本周报收小阳线，大部分时间波动于5周和10周均线之间约20个点的狭窄区域内，下周两均线基本上保持平移，继续牵制大盘，形成上有压力下有支撑的格局，在2,060点上方压力不减下，若周收盘再度回至2,030点之下，则反弹有望终结。
目前中长期下跌趋势压力线仍位于2,100点附近，以当前的技术指标及量能状况，突破的几率不大，而1,980-2,000点作为中线重要技术和心理支撑位，在一段时间内还将继续发挥作用，但去年低点1,849点仍继续对股指形成向下的牵引。（完） (审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美