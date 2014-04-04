《全球汇市》美元指数触及五周高位，聚集美国就业数据

欧元兑日圆 下滑0.2%，报142.30，自周三创下的四周高点143.48回落。
“德拉吉的态度较为谨慎...”法国农业信贷银行的Oliveri表示。“投资者将倾向于同欧元保持距离，因为欧元上涨将会引发有关欧洲央行进一步行动的预期。”
澳元兑美元 上涨约0.1%，报0.9243美元，进一步向本周稍早触及的四个月高位0.9310美元靠近。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3697 1.3718 -0.15 -0.35 1.3745
美元/日圆 103.86 103.91 -0.05 -1.37 105.30
欧元/日圆 142.25 142.60 -0.25 -1.65 144.63
美元/瑞郎 0.8929 0.8906 +0.26 +0.01 0.8928
英镑/美元 1.6583 1.6597 -0.08 +0.16 1.6556
美元/加元 1.1014 1.1031 -0.15 +3.71 1.0620
澳元/美元 0.9240 0.9229 +0.12 +3.67 0.8913
新西兰元/美元 0.8538 0.8542 -0.05 +4.05 0.8206
欧元/瑞郎 1.2234 1.2220 +0.11 -0.30 1.2271
欧元/英镑 0.8258 0.8262 -0.05 -0.47 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9560 8.9749 -0.21 +1.23 8.8474
美元/挪威克朗 5.9993 6.0004 -0.02 -1.10 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/田建华/张若琪/洪曦; 审校 石冠兰/王洋/张明钧/张若琪)