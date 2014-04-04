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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 16:38 BJT

香港股市：恒生指数收低，受科技股及腾讯跌势拖累

在3月3日触及646.00港元的峰值后，该公司股价在过去20个交易日已经下跌了近19%。

金山软件 股价下挫4.5%，连续第二天下跌，此前公司宣布将寻求旗下Cheetah Mobile赴美上市。

港股多数回吐早盘涨幅，本周小幅收高，此前有关大陆投资者将获准透过上海买进港股的消息曾一度带动市场热情，但随后即告降温。

不过香港交易所 仍因该消息上涨，最终收高2.9%，且创逾一年半以来最好单周表现。(完)
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