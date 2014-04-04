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债券 | 2014年 4月 4日 星期五 16:16 BJT

欧元债市：市场预期穆迪上调希腊评级，该国公债料大涨

汤森路透旗下IFR报导，希腊周四委聘多家银行安排发行20亿欧元五年期公债事宜，消息人士表示，发行时间将在4月。

穆迪给予希腊Caa3评等，较投资等级低九个级距。标准普尔及惠誉给予B+评等，较投资等级低六个级距。

“评等料将调高，以及希腊之后重返债市，将给予希腊公债另一次提振，”DZ Bank分析师Christian Lenk指出。

希腊10年期公债收益率报6.13%，日内持平。

Lenk表示，希腊公债收益率有可能跌破6%，回到2010年1月以来低位。

西班牙 及意大利 10年期公债收益率皆下跌4个基点，分别报3.19%及3.22%。爱尔兰 及葡萄牙 10年债收益率各跌5个基点，至2.97%及3.93%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/蔡美珍；审校 田建华/张若琪)
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