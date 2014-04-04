路透伦敦4月4日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元/美元跌破1.3704，虽未持续守在此价位下方，但强化我们偏空的看法，预料很快将会有更多卖盘涌现。短线料将在1.3698 – 1.3750进一步整理，之后将下探下道重要支撑1.3643。
欧元/瑞郎：市场重新测试短期“均等点”1.2236，若突破，料回探2月初高点1.2260，之后则有可能来到1.2285以及1.2306\15。若突破至1.2171下方，短线多头可能会开始重新评估多单，不过此一情景实现可能性偏低。
英镑/美元：从通道底部最新一波弹升走势非常弱小。不过仍须突破近期低点支撑1.6460，才能够完全确认退出通道，并采取更为偏空的立场。在昨日突破1.6619之后，这个之前支撑位料成为阻力，我们预期在该价位下方将有卖盘。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3698 1.3718 -0.15 -0.34 1.3745
美元/日圆 103.87 103.91 -0.04 -1.36 105.30
欧元/日圆 142.28 142.60 -0.22 -1.62 144.63
美元/瑞郎 0.8930 0.8906 +0.27 +0.02 0.8928
英镑/美元 1.6587 1.6597 -0.06 +0.19 1.6556
美元/加元 1.1017 1.1031 -0.13 +3.74 1.0620
澳元/美元 0.9243 0.9229 +0.15 +3.70 0.8913
新西兰元/美元 0.8536 0.8542 -0.07 +4.02 0.8206
欧元/瑞郎 1.2236 1.2220 +0.13 -0.29 1.2271
欧元/英镑 0.8257 0.8262 -0.06 -0.48 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9483 8.9749 -0.30 +1.14 8.8474
美元/挪威克朗 5.9909 6.0004 -0.16 -1.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)