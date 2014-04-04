新闻稿：穆迪在中粮集团宣布收购来宝集团股份后将评级展望修订为正面

路透4月4日 - （以下中文新闻稿由穆迪提供）

香港，2014年4月2日— 穆迪投资者服务公司维持来宝集团有限公司Baa3的发行人评级和高级无抵押债券评级，并将评级展望从稳定修订为正面。

穆迪采取上述评级行动是由于中粮集团有限公司 (中粮集团，未评级) 宣布将收购来宝集团 的股份，穆迪预计此举在未来12-18个月会对来宝集团的信用状况产生正面影响。

建议中的交易尚待股东和监管机构批准，根据有关交易，中粮集团将收购来宝农业有限公司 (来宝农业) 51%的股权，而来宝农业将持有来宝集团的农业业务。由厚朴投资 (未评级) 领导的国际投资者财团将加入中粮集团，作为这次收购一个少数的联合投资者。在与厚朴共同持有的合资公司的股权中，中粮集团占比三分之二，其余由厚朴领导的财团持有。

评级理据

穆迪高级分析师周莫深 (Joe Morrison) 称：「从业务和财务的角度来看，这次交易对来宝集团具有正面的信用影响。」

由上述合资企业伙伴支持、并以亚洲为基地的农业贸易公司的成立，很可能会成为强大、有竞争力的业务，能够获得低成本的农产品，进入需求增长较快的市场。

「如果上述交易能够成功进行，将可改善来宝集团的盈利能力和利息覆盖率，同时降低其相对较高的债务杠杆率。」周莫深补充称。

对来宝农业的收购交易也证明了来宝集团正在实现其「轻资产」(asset light)的策略， 并充份利用其资产和专业知识，以支持其投资级别的信用状况。

来宝集团向中粮集团有限公司出售来宝农业51%股权后将获得15亿美元现金的首付款，最后作价将加以调整，以便相等于1.15倍的2014年帐面值。由于中粮集团和来宝集团会对属于来宝农业的所有现有债务进行再融资，因此我们预计长远将有现金流入。

虽然来宝集团将持有来宝农业的大量股权，并且会支持来宝农业的业务，但随着来宝农业成为一家全面营运的独立实体，穆迪预计公司间贷款的规模将逐渐减少。

未来12-18个月，穆迪预计对来宝农业的收购交易和其他业务营运的改善、资本支出的减少、资产再循环的计划会改善来宝集团的利润率和利息覆盖率，同时大幅降低债务杠杆率。调整后净债务/EBITDA比率将可能降至2.5倍，调整后留存现金流/净债务比率将可能升至25%。

如果上述财务状况得到实现，就会对来宝集团目前的Baa3评级带来强劲支持。Baa3的评级继续反映公司对多种商品的庞大全球性业务，但因为每个商品市场的固有波动性而受到抵销。

来宝集团的流动性和资本市场融资渠道依然稳固。2013年底该公司的流动性缓冲约为57亿美元，包括承诺银行贷款约48亿美元，可用现金约9.7亿美元，远足以应付截至2014年12月止12个月期间20亿美元左右的到期债务及大约1亿美元的预期当前及承诺资本支出。

正面展望反映了穆迪预计，来宝农业的交易将可补足来宝集团透过基本增长、削减成本、资产再循环等方式改善财务状况的持续努力。

假如来宝集团能透过提升盈利能力、改善留存现金流和控制债务水平等方式来改善其财务状况，导致调整后留存现金流/净债务比率持续改善至25%，调整后净债务/EBITDA比率持续低于2.5倍-3.0倍，同时维持其审慎的风险管理做法，则其评级会有上调的可能性。

如果来宝农业的交易未获批准，来宝集团改善财务状况的其他措施未能使其调整后净债务/EBITDA比率趋向4.0倍以下，调整后留存现金流/净债务比率未能达到20%，则其评级与展望可能会承受负面压力。

上述评级所采用的主要评级方法是2011年12月发表的《全球商品贸易及加工行业评级方法》(Global Commodity Merchandising & Processing Companies)。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。 按照收入计算，来宝是亚洲最大的全球大宗商品供应链管理商，其多样化的供应链业务包括20多种大宗商品的采购、储存、加工、运输和分销。

来宝主要涉足农业、能源、金属、矿物及矿石业务。该公司亦透过其拥有的供应链资产和基础设施在一定程度上后向整合了(back-integrated)部份大宗商品。

来宝总部设在香港，在全球140个地方设有办事处。该公司在新加坡证券交易所上市。其创始人及主席Richard Elman持股约21%。该公司大约14%的股份由中国主权财富基金中国投资有限责任公司持有，另有1%左右的股份由韩国主权财富基金Korea Investment Corporation (KIC)持有。