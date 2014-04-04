《中国债市每日综述》现券收益率略回调，宽资金助益但不确定性难消

* 现券收益率略回调，短期品种更甚

* 资金面宽松格局不改提供很大助益

* 机构对现券后市走势不确定性难消除

路透上海4月4日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)小幅走低，短端更甚。市场人士表示，在流动性持续宽松助益下，今日现券收益率略回调，相对而言短期品种降幅比较明显，中长端品种买盘亦隐现；不过对于现券后市走势方向仍不明朗，机构分歧较大。

他们认为，国务院政策强化了稳增长预期，但市场情绪昨日已有所反应，未来宏观经济不确定性仍难消除，因此现券短期还难现趋势性走势。

“今天现券下来了一点，幅度不大，短债的买盘多点，不过长债也有部分买盘，”上海一银行交易员认为，主要七天回购利率降好多，当前的资金面太宽松，机构还是钱多。

他表示，现券后期走势还是看不太清楚，不过如果经济稳增长有保证的话，债市还是会有压力的，而且节后缴准以及未来缴税都不能掉以轻心。

面对本周银行间充裕的流动性国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

“经济这么弱，昨天的(国务院)财政刺激纯粹喊话”，华南一银行交易员则认为。

而华中一券商研究员亦认为，这一次经济刺激本来就是情绪，对于现券未来仍保持比较乐观的态度。

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 本周连续上涨后，周五受流动性泛滥带动下出现回落。交易员称，经济基本面和资金面走向双双存不确定性，所以当前场内预期分化，IRS下周盘整可能性相对更大。

剩余期限约9.4年的固息国债 最新成交对应收益率4.5412%，上日尾盘为4.5500%。剩余期限约6.8年的固息国债 最新成交对应收益率4.3877%，上日尾盘为4.3900%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.020元，较上日结算价涨0.022元，或0.02%。

**开盘价引导七天利率大跌**

银行间市场主要质押式回购加权利率 周五均下跌，其中七天品种跌幅逾百个基点，主要是受较低开盘价影响；场内流动性极为宽裕，唯七天价格大跌后，机构融出意愿略受阻，成交回落。

交易员并指出，受清明假期因素影响，月初存款准备金例行调整日将顺延至下周二，补缴压力仍在，但考虑机构"子弹"充裕，且仍在积极融出较长期限资金，料届时流动性能平稳应对。

“七天、14天以上的供给都挺多的，但七天价格跌下来了，融出意愿就没那么强了，对这个价格不是那么认同。”北京一大型商业银行交易员称。

华中一券商交易员则指出，早盘IRS(利率互换，回购定盘利率基准)明显下行，考虑目前资金颇为宽松，不排除部分机构故意做低七天回购价格，以配合IRS等市场的操作策略。

此外他还提到，从央行最新一季度货币政策例会透露的信息来看，市场近期讨论的降低存款准备金措施，短线看不到可能性，不过经济下行压力沉重，预计央行仍会保持流动性在适度水平，“(4月)中下旬要关注一下缴税压力，但央行应该不会很紧。”

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

北京时间16:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7308 2.9382 -20.74

七天 3.0166 4.0878 -107.12

14天 4.2085 4.4024 -19.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8650 4.3750 -251.00

七天 1.5450 3.0750 -153.00

14天 3.2800 3.4450 -16.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8100 3.0000 -19.00

七天 3.0140 4.1200 -110.60

14天 4.2768 4.4500 -17.32

Shibor

其中:隔夜 2.7630 2.9500 -18.70

七天 2.9970 4.1030 -110.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00