重温稿-中国保险：允许贷款融资并购保险公司，不再禁止同业收购--保监会

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透北京4月4日 - 中国保监会周五宣布，将允许投资人采取并购贷款等融资方式促进保险公司并购，但规模不能超过货币对价总额的50%；并不再禁止同业收购，允许收购人控制两个经营同类业务的保险公司。
保监会网站新闻稿称，放宽保险公司并购的融资方式，主要是考虑到保险公司并购涉及的资金规模往往较大，某些财务状况良好的投资人特别是民间资本，难以在短时间内筹集相应的自有资金，有关监管部门对并购贷款的风险评估和风险管理也已作了明确规定。
而允许保险公司同业收购，则是考虑到中国反不正当竞争的法律规则已日趋完善，对于出现重大风险的保险公司，由同业保险公司进行收购也更有效率。
保监会此次发布的《保险公司收购合并管理办法》将于6月1日正式施行，其中并适度放宽股东资质，规定投资人可不适用对保险公司的三年投资年限要求。
保监会对收购的界定是，收购人一次或累计取得保险公司三分之一以上（不含三分之一）股权，且成为该保险公司第一大股东的行为；或者收购人一次或累计取得保险公司股权虽不足三分之一，但成为该保险公司第一大股东，且对保险公司实现控制的行为。
“其实我认为利好有限，一般大头收购小公司意义不大，还不如自己去开拓业务，只不过市场机制更加完善了。”某券商保险行业分析师表示。
保监会指出，从参与主体看，保险业并购包括保险公司作为目标公司的并购和保险公司作为主导公司的并购两大类。办法主要规范目标公司为境内保险公司的并购行为，不包括保险公司对非保险公司的股权投资，也不包括保险公司对境外保险机构的股权投资。
“为了促进保险市场的统一开放，《办法》同时适用于中资保险公司和外资保险公司。”新闻稿称。（完）
欲了解详情，请点选保监会网站 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。