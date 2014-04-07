重温稿-《离岸人民币综述》跨境债权飙升拓宽离岸回渠，或增货币调控成本

* 香港银行业跨境债权飙升凸风险

* 套汇套利现象大幅存在

* 离岸回流渠道拓宽或增货币调控成本

记者 赵红梅

路透香港4月4日 - 短短四年，香港银行机构对大陆企业的净债权占比已从零飞速飙升40%，发放贷款额亦从无到目前4,300亿美元。分析师认为，中国经济大幅放缓及美国利率上升预期双头不利局面下，香港银行业信贷违约风险开始隐现。

而跨境债权飙升背后的套汇套利推手，在人民币强势转弱的当下，力量亦趋于减弱。专家认为，人民币离岸市场的发展也伴随着不少风险和困惑，离岸人民币回流渠道的拓宽亦会增加中央银行预测难度及货币调控的成本。

国际清算行（BIS）数据显示，外资银行在大陆债权去年已达1万亿美元，而10年前这个数字还近乎为0。而香港是这些贷款最大的来源地，其发放的高达4,300亿美元的贷款相当于香港GDP的165%。

尽管香港金管局回应称，BIS关于4,300亿美元数字包含3,200亿美元银行同业信贷和1,100亿美元对非银行债权，后者才是对客户贷款。然这一回应并未缓解市场对香港银行近年来对内地贷款总量急升风险、风险敞口比例增大的忧虑。

自香港成为中国的离岸人民币业务中心以来，加之人民币汇率强势、中国经济反弹大背景下，香港银行与中国内地相关的信贷持续增长。据香港金管局最新季报显示，香港机构对内地非银行类客户贷款，已增至3.6万亿港元，占总资产19.7%，较六个月前增幅12.67%。

“美国第一轮量化宽松以来，香港84%的新增贷款都流向了内地的贷款者。”大和资本在3月的一份报告中指出，这期间，对人民币升值的期望，成为热钱涌入的重要推力。

然而内地信贷与GDP比率高企、中资企业违约率上升，银行体系不良贷款额增加，加之人民币亦放缓了强势升值步伐，离岸现汇一季度下跌约2.58%，令香港银行涉内地信贷风险增高。

为了加强监察这些业务，香港金管局已推出全新的季度内地业务申报表，要求所有银行就其非银行类客户的内地业务呈报更详细资料。

路透基点数据亦显示，香港2013年整体银团贷款金额达792亿美元，较上年大增86%，当中约有70%是由中国大陆企业所借入，主要是受到当地较低的资金成本及充裕的流动性所吸引。

香港的不良贷款率目前处于0.5%的纪录低位。但巴克莱资本表示，若不良贷款率重返3.5%的长期平均水平，4月开始的下一财年本地银行税前获利则将较当前预期减少近20%。港资银行资产质量面临的最大两个风险因素是：中国经济大幅放缓及美国利率上升。第一个因素可能降低借款人的偿债能力；第二个因素则将增加银行融资成本，从而压缩利润率。

**套汇套利现象普遍**

中银香港 执行董事高迎欣在不久前业绩会上亦称，该行去年贷款增幅10.8%，其中贸易融资贷款按年升27%，主要来自中国大型企业及香港主要核心企业的并购及业务需求。他并表示，公司本着审慎态度，严查贷款审批，而香港银行同业贸易融资去年平均增幅已达48%水平。

这一语道破香港银行业近年业务膨胀的秘密。尽管过去几年国家外管局对境内银行提供融资性对外担保实行余额管理，但离岸人民币大发展背景下，占尽“天时地利”的香港本土及中资分支机构还是把此类业务当成大热门，结果是对内地企业客户的贷款大幅攀升、跨境保函和信用证大幅增长。

香港采用挂钩美元联系汇率制度，加之银行业竞争激烈、融资成本使用处于低位，尤其是自美国第一轮量化宽松以来，人民币走强且国内利率居高不下，香港银行的经营策略开始向内地企业融资转移。

业内人士认为，这过程中，不少业务中隐藏的人民币跨境套汇套利可谓是背后强劲动力。美银美林去年5月发布报告将人民币跨境套利分成三个阶段，指出2010-2011年属套利懵懂期；第二阶段为苏醒期；从2012年第四季度起，人民币升值重上轨道，利用人民币贸易结算进行复杂套利操作已成熟。

一位中资银行香港分行人士介绍境外套利进入国内的流行方法，“由一家中资行向境外银行提供保函，然后境外银行直接贷款美元给一家外商融资租赁公司，融资租赁公司再将融来的钱通过售后回租等途径结汇进来放款到内地企业。”

不少投行人士认为，2012年底兴起的利用利差、汇差久期套利的行为目前已有风险。国际金融环境已变，人民币兑美元汇率波幅已第三次扩大，CNH（离岸）和CNY（在岸）汇差一旦逆转会导致套汇方向和套利由建仓到平仓的逆转，到时不排除国内流动性骤然收紧、信贷不良率上升、香港人民币资产遭到抛售等情况。

**离岸回渠拓宽或增货币调控成本**

香港离岸人民币的运用方式中，既有回流机制，也有体外循环。近年来，回流机制已拓宽很多，包括如财政部赴港发债；中资企业境外发债和借款、境外人民币清算行等三类机构投资于银行间市场；RQFII（人民币合格境外投资者）投资；外商FDI企业融资；ODI（对外直接投资）企业融资；海外企业贸易信贷等。

虽然目前人民币回流的渠道还比较有限，渠道拓宽的速度也仍然掌握在货币当局手中，且海外持有的1.3万亿左右的人民币对于内地100多万亿货币（M2）存量来说并不足以产生太大的影响，但上海发展研究基金会秘书长乔依德及研究员葛佳飞等日前撰文认为，不断拓展的回流渠道，使得不受货币当局控制的离岸货币乘数，可能对在岸市场的货币乘数产生干扰。

他们认为，人民币回流的各种隐性渠道在不断拓宽，随着离岸市场规模和人民币回流渠道的增加及拓宽，人民币在某一时点的回流速度和数量将越来越不为央行所左右，货币当局货币政策的独立性将受到影响，管理成本将会上升。央行越来越难以监测人民币回流的速度和数量。

这一观点亦得到香港不少金融机构人士认同。中银香港一位资深人士表示，快速发展的人民币离岸市场是一把“双刃剑”，趋利避害的关键是要加快在岸市场金融体系改革，特别是利率、汇率等价格的形成机制，适度推进资本账户开放。

中国2013全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿元，较上年的2.94万亿元同比大增57%；占全体贸易总额约17.9%。其中约83%是透过香港进行。

欲浏览2009-2013年香港银行业对内地非银行客户外币债权增长图，请点选：link.reuters.com/wud38v

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 40,108.4 97

2. 渣打 32,277.7 87

3. 中国银行 10,843.1 9

4. 星展 10,582.5 28

5. 法巴 8,898.7 31

**本周市场动态**

--据晨星数据显示，3月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得资金净流出49亿元人民币，结束之前连续四个月净流入状况。

--台湾金管会主委曾铭宗周四表示，两岸服务贸易协议通过后，即有千亿的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，有助于去化人民币资金；若没过，人民币存款相对没去路，相信人民币存款利率会往下调。

--台湾金管会周二公布首波开放传统人民币保单名单，共计六家，包括新光人寿、中国人寿 、中国信托人寿、国泰人寿、富邦人寿及全球人寿，明日即可开卖。

--中银国际指出，银行在离岸人民币债券发行市场的参与比例已经减少，投资基金成为主力，占比已逾四成。基金（对冲、公募和主权财富基金）在离岸人民币投资占比为已从2010年的22%升至2013年底的49%，今年迄今亦达42%。

--中国人民银行周一宣布，与英国央行签署了在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定伦敦人民币业务清算行。(完)