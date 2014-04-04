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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 21:34 BJT

美国热股：波音公司考虑收购供应商Mercury，股价盘初上涨约0.3%

路透4月4日 - 两位消息人士透露，美国波音公司 正考虑收购Mercury Systems。Mercury公司提供用于航空航天和国防工业的数字信号和图像处理系统。

波音股票周四收在128.78美元，周五盘初上涨约0.3%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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