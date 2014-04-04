国际油市：亚洲石脑油跨月价差上升，欧洲对东方国家出口量较低

路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油5月下半月与6月下半月的跨月价差周五位于两日高点每吨16.75美元，在需求良好的情况下，欧洲对东方国家的出口却低于均值带来支撑。
交易商城，日本Maruzen Petrochemical买入5月下半月的石脑油船货，C&F价格较日本报价每吨升水10美元。
据交易商称，欧洲/地中海出口至亚洲、5月到岸的石脑油约为90万至100万吨，接近3月的五个月出口低位。
这大幅低于1月创纪录的170万吨。
“亚洲需要西方国家出口大约140-150万吨5月到岸的石脑油，”一新加坡交易商称。
但目前表现强劲的市场5月之后可能遇到冲击。
“市场目前受到支撑，但许多炼厂6月将完成维护。除此之外，韩国将有新炼厂开张上线，这将带来更多新的石脑油供应，”另一家交易商称。
亚洲汽油裂解价差本周收在每桶8.80美元的两周高位，新加坡现货市场的交易依然活跃，有七笔交易成交。
交易商指出，美国的汽油需求格外强劲，对亚洲这个受人气推动的市场产生撞击效应。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，过去四周，美国的汽油日需求量较上年同期增加了3.8%至879万桶。
新加坡的官方数据显示，截至4月3日当周，东南亚国家的汽油需求对卖家而言也同样很高。
4月3日当周，马来西亚从新加坡买入约19.4万吨汽油，比前周增加了逾一倍。越南买入约10万吨汽油，是前周购买量的逾三倍。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)