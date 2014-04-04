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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 21:36 BJT

美国热股：中国金融在线财报同比扭亏为盈，股价盘初飙升17%

路透4月4日 - 中国金融在线有限公司 公布财报称，去年12月31日止当季获利，因营收增长五倍至2,580万美元，受助于中国内地和香港券商服务需求强劲；上年同期亏损。

该公司当季每份美国存托股票(ADS)获利0.07美元，上年同期每份ADS亏损0.22美元。

该公司股票周四收在5.16美元，周五盘初飙升17%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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