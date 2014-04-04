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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 21:37 BJT

美国热股：中电光伏第四季亏损减少，股价盘初大涨逾10%

路透4月4日 - 太阳能面板制造商中电光伏 公布财报称，第四季亏损减少，受助于向中国、日本出口增长。

该公司股票周四收在5.04美元，周五盘初大涨逾10%。(完) (编译 朱晓军; 审校 王洋)
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