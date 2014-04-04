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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 21:35 BJT

美国热股：美光第二季财报好于预期，股价盘初上涨逾2%

路透4月4日 - 存储芯片制造商美光(Micron Technology) 公布的第二季财报好于预期，并称存储行业前景看好。该公司将生产线从个人电脑的DRAM芯片转向生产智能手机和平板电脑所用的NAND芯片。

该公司股票周四收在24美元，周五盘初上涨逾2%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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