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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 21:33 BJT

美国热股：制药商Mylan欲收购瑞典药企Meda，股价盘初大涨逾5%

路透4月4日 - 英国金融时报周四报道称，制药商Mylan 希望收购规模较小的瑞典竞争对手Meda AB ，打造一家230亿美元的公司。

Meda周五表示董事会已经拒绝了Mylan的意向性收购要约。

Mylan股票周四收在49.86美元，周五盘初大涨逾5%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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