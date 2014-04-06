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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 07:17 BJT

更正-表格：美国3月非农就业岗位增加19.2万个，不及预估的增加20万个

(内文要点制造业岗位应为“减少”0.1万个，而非“增加”)

路透4月4日 - 美国劳工部周五公布的数据显示：

* 美国3月非农就业岗位增加19.2万个(预估为增加20.0万个)

* 美国3月政府部门岗位持平

* 美国3月失业率为6.7%(预估为6.6%)

* 美国3月每周平均工时为34.5小时(预估为34.4小时)

* 美国3月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)

* 美国3月制造业岗位减少0.1万个(预估为增加0.7万个)

以下为详细数据(经季节调整):

3月 2月 (前值) 1月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 192 197 175 144 129

失业率(%) 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

3月 2月 (前值) 1月 (前值)

每周平均工时 34.5 34.3 34.2 34.4 34.3

平均时薪(美元) 24.30 24.31 24.31 24.22 24.22

(较前月变动,%) 0.0 0.4

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

3月 2月 (前值) 1月 (前值)

整体民间产业 192 188 162 166 145

商品生产 25 40 22 65 61

--建筑 19 18 15 51 50

--制造 -1 19 6 8 6

服务提供 167 148 140 101 84

--批发 7.1 14.5 14.8 18.3 20.5

--零售 21.3 -1.9 -4.1 -21.5 -22.6

--运输和仓储 7.9 -5.4 -3.6 15.5 17.2

--资讯 2 -8 -16 -3 -8

--金融活动 1 9 9 -1 -2

--专业和企业服务 57 81 79 49 42

--临时服务 28.5 27.6 24.4 7.6 2.1

--休闲娱乐/酒店餐饮 29 29 25 25 22

政府部门 0 9 13 -22 -16

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

3月 2月 1月

劳动力人口 503 264 523

就业人口 476 42 638

失业人口 27 223 -115

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
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