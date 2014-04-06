更正-表格：美国3月非农就业岗位增加19.2万个，不及预估的增加20万个

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
(内文要点制造业岗位应为“减少”0.1万个，而非“增加”)
路透4月4日 - 美国劳工部周五公布的数据显示：
* 美国3月非农就业岗位增加19.2万个(预估为增加20.0万个)
* 美国3月政府部门岗位持平
* 美国3月失业率为6.7%(预估为6.6%)
* 美国3月每周平均工时为34.5小时(预估为34.4小时)
* 美国3月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)
* 美国3月制造业岗位减少0.1万个(预估为增加0.7万个)
以下为详细数据(经季节调整):
3月 2月 (前值) 1月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 192 197 175 144 129
失业率(%) 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
3月 2月 (前值) 1月 (前值)
每周平均工时 34.5 34.3 34.2 34.4 34.3
平均时薪(美元) 24.30 24.31 24.31 24.22 24.22
(较前月变动,%) 0.0 0.4
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
3月 2月 (前值) 1月 (前值)
整体民间产业 192 188 162 166 145
商品生产 25 40 22 65 61
--建筑 19 18 15 51 50
--制造 -1 19 6 8 6
服务提供 167 148 140 101 84
--批发 7.1 14.5 14.8 18.3 20.5
--零售 21.3 -1.9 -4.1 -21.5 -22.6
--运输和仓储 7.9 -5.4 -3.6 15.5 17.2
--资讯 2 -8 -16 -3 -8
--金融活动 1 9 9 -1 -2
--专业和企业服务 57 81 79 49 42
--临时服务 28.5 27.6 24.4 7.6 2.1
--休闲娱乐/酒店餐饮 29 29 25 25 22
政府部门 0 9 13 -22 -16
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
3月 2月 1月
劳动力人口 503 264 523
就业人口 476 42 638
失业人口 27 223 -115
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
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