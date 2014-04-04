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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 22:01 BJT

欧洲央行：副总裁冈斯坦西欧称尚未讨论量化宽松的细节--CNBC

“ 我们没有讨论细节，因为那不是个适合场合，”他对CNBC表示。

“我们将看情况行事...如果我们真的必须要动用所有这些工具的话，”他在被问及购买政府公债的问题时说。

购债政府公债是美联储和英国央行量化宽松措施的主要组成部分，但一些欧洲央行决策者对必须在各大成员国公债中做选择的问题上表现得很谨慎，他们更倾向于购买民间资产。

冈斯坦西欧称，3月0.5%的超低通胀率是否降低了通胀在未来两年半内回升向2%中期目标位的机率，6月欧洲央行的经济预测将成为决定这个问题的关键。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 王洋)
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