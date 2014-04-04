欧洲央行：副总裁冈斯坦西欧称尚未讨论量化宽松的细节--CNBC

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
“ 我们没有讨论细节，因为那不是个适合场合，”他对CNBC表示。
“我们将看情况行事...如果我们真的必须要动用所有这些工具的话，”他在被问及购买政府公债的问题时说。
购债政府公债是美联储和英国央行量化宽松措施的主要组成部分，但一些欧洲央行决策者对必须在各大成员国公债中做选择的问题上表现得很谨慎，他们更倾向于购买民间资产。
冈斯坦西欧称，3月0.5%的超低通胀率是否降低了通胀在未来两年半内回升向2%中期目标位的机率，6月欧洲央行的经济预测将成为决定这个问题的关键。(完)
(编译 朱晓军/白云; 审校 王洋)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美