欧洲经济：欧元区经济2014年第一季增长“非常令人鼓舞”--ECB副总裁

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透4月4日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五表示，欧元区经济可能在2014年1-3月取得进一步增长，这一进展“非常令人鼓舞”。
“我们预计欧元区在2014年第一季取得积极增长，这非常鼓舞人心，”他在一个商业聚会的间歇表示。
“复苏较温和，但是范围较广，而且在受困国家也出现了复苏迹象，”他补充说。
冈斯坦西欧重申，欧元区增长前景的风险仍然偏向下档，尤其是因为地缘政治风险和新兴市场增长放缓。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。