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债券 | 2014年 4月 4日 星期五 21:25 BJT

欧洲经济：欧元区经济2014年第一季增长“非常令人鼓舞”--ECB副总裁

路透4月4日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五表示，欧元区经济可能在2014年1-3月取得进一步增长，这一进展“非常令人鼓舞”。

“我们预计欧元区在2014年第一季取得积极增长，这非常鼓舞人心，”他在一个商业聚会的间歇表示。

“复苏较温和，但是范围较广，而且在受困国家也出现了复苏迹象，”他补充说。

冈斯坦西欧重申，欧元区增长前景的风险仍然偏向下档，尤其是因为地缘政治风险和新兴市场增长放缓。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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