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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第九日，因船运活动减少

路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第九个交易日，因船运活动减少。

乾散货运价指数跌30点，或2.43%，至1,205点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降37点，或1.58%，至2,306 点。日均获利降533美元，至16,451美元。本周运费劲跌约16%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降14点，或1.67%，报822点。

巴拿马型船日均获利下降114美元，至6,631美元。日均获利降114美元，至6,631美元。本周运费骤降13%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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