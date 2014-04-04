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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 22:47 BJT

欧元区经济：ECB已制作QE模型，一年内购买1万亿欧元证券－法兰克福汇报

路透法兰克福4月4日 - 德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行已经制作了一个量化宽松计划(QE)模型，涉及在一年时间内购买1万亿欧元证券。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧洲央行管委会委员一致同意，如果通胀维持低位太长时间，欧洲央行考虑印钞提振欧元区经济。

法兰克福汇报报导，欧洲央行模型显示1万亿欧元资产购买行动将使通胀攀升0.2-0.8个百分点。

报导援引被形容为央行内部人士的某位称，“问题是欧洲民间债市对量化宽松政策来说是否足够大。”

欧元兑美元 跌至2月27日来最低水准。

报导还表示，一位没有具名的资深央行官员极度担心这样的干预可能会扭曲市况，并会在公司债市场滋生泡沫。

欧洲央行尚未立即得以接洽，发表评论。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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