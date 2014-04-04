金属期市：伦铜下滑，但美国就业数据强劲提供支撑

* 投资者希望美国经济增长将提振铜需求
* 期铝升势有风险，因中国经济成长放缓
路透伦敦4月4日 - 伦铜周五下滑，因投资者持续担忧中国经济增长放缓，但铜价跌幅受限，因美国就业数据强劲燃点对美国铜需求上升的希望。
美国3月非农就业岗位连续第二个月强劲增长，是美国经济增长受严寒打击后提速的最新迹象。
美国劳工部公布的数据显示，3月非农就业岗位增加19.2万个(预估为增加20.0万个)。3月失业率为6.7%(预估为6.6%)。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.35%，收报6,619美元，在交易日大部份时间上涨。
“非农就业数据向好表示经济强劲，而强劲经济通常带动建筑业和其他相关行业的需求上涨，这可能增加铜需求。＂Ava Trade首席分析师Naeem Aslam说。
投资人仍然担忧中国经济放缓。中国铜需求占全球需求大约40%，美国铜需求占全球需求大约10%。
LME三个月期铝 盘中触及11月初来最高的1,849.25美元，收低0.65%，报1,822美元。本周期铝上涨逾5%，为2012年11月底来最大的周度涨幅。
不过，分斤师表示，期铝涨势可能难以维持，因中国经济增长持续放缓。
期锡 收低0.17%，报每吨23,150美元。三个月期镍
收高0.55%，报每吨16,385美元，稍早升至去年4月底来最高的16,591美元。
期铅 收升0.19%，报每吨2,059美元。期锌 收涨1.06%，报每吨2,004美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)