纽约期市：咖啡期货录得一个月来最大单日升幅，因投资人买入

路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五急升6%，因巴西货币走强吸引投资者买入阿拉比卡咖啡期货，而伦敦罗布斯特咖啡上扬3%。两个市场均录得一个月来最大单日升幅。
可可期货上涨，交易员聚焦下周公布的欧洲可可加工数据，预料将显示需求温和增加，纽约可可期货受5月期权到期提振。糖期货也攀升。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨10.40美分，或6%，报每磅1.85美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨58美元，或2.9%，收报每吨2,072美元。
Liffe-7月可可合约 收涨25英镑，或1.3%，报每磅1,877英镑。ICE-5月可可合约 上升49美元，或1.7%，报每吨2,966美元。
ICE-5月原糖期货 收涨0.17美分，或1%，报每磅17.35美分。7月原糖期货 攀升0.18美分，或1%，收报每磅17.79美分。
Liffe-5月白糖合约 收涨3.70美元，或0.8%，报每吨463.90美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)