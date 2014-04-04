拉美汇市：拉美货币全线上涨，因非农就业数据缓解美国提前升息忧虑

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透圣保罗4月4日 - 拉美货币周五上涨，之前美国公布的就业报告缓解了美联储将较预期提前升息的忧虑。
美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。
巴西雷亚尔兑美元上涨1.6%。
巴西央行将在周五到期的货币互换合约展期后，雷亚尔受到进一步提振。
尽管铜价 下跌，但智利披索兑美元 小幅上升，和其他新兴市场货币表现一致。铜是智利的主要出口商品。
墨西哥披索兑美元 升大约0.5%。(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。