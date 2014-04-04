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债券 | 2014年 4月 5日 星期六 02:41 BJT

拉美汇市：拉美货币全线上涨，因非农就业数据缓解美国提前升息忧虑

路透圣保罗4月4日 - 拉美货币周五上涨，之前美国公布的就业报告缓解了美联储将较预期提前升息的忧虑。

美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。

巴西雷亚尔兑美元上涨1.6%。

巴西央行将在周五到期的货币互换合约展期后，雷亚尔受到进一步提振。

尽管铜价 下跌，但智利披索兑美元 小幅上升，和其他新兴市场货币表现一致。铜是智利的主要出口商品。

墨西哥披索兑美元 升大约0.5%。(完)

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