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货币新闻 | 2014年 4月 5日 星期六 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.96%，Nasdaq指数劲跌2.60%

路透纽约4月4日 - 美国股市周五收低，因Netflix和TripAdvisor等动能股连续第二天遭到抛售，拖累Nasdaq指数录得2月初来最大单日百分比跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低159.84点，或0.96%，至16,412.71点；标准普尔500指数 收低23.68点，或1.25%，至1,865.09点；Nasdaq指数 劲跌110.014点，或2.60%，至4,127.726点。

本周，道指上升0.6%，标准普尔500指数涨0.4%，Nasdaq指数下跌0.7%。(完)
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