重温稿-《全球汇市》美国公布非农就业岗位连续第二个月稳步增长后，美元先扬后抑

* 美国非农就业岗位增幅略小于预期

* 澳元攀升

* 市场焦点转向美联储会议记录

路透纽约4月4日 - 美元兑其他主要货币在周五在早盘上涨后转跌，尽管美国数据显示3月非农就业岗位连续第二个月稳步增长。

分析师和策略师表示，美国3月非农就业报告和市场预期基本一致，且为美联储继续缩减购债扫清道路。

美元指数 下跌0.07%，至80.415，之前触及2月27日来最高的80.599。

美元周五下跌，结束之前三日连涨之势，但本周仍然上升。

“美元整体录得表现良好的一周，归因于美国经济持续改善的迹象，这和对日本和欧洲可能放宽政策的预期升温形成对照，＂Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

自3月中以来，美元多数上涨，但周五美元兑欧元 下滑0.17%，报1.3695美元，兑日圆下跌0.61%，报103.29日圆，在就业报告后触及104.12日内高位。

“就业数据充份接近预估，所以经济前景没有什么改变，美联储可按计划行动，＂瑞银汇市策略师Cameron Umetsu说。

美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。

LPL Financial投资策略师Anthony Valeri说，虽然就业报告将可能支持美联储继续撤走刺激举措，但一些原本希望就业数据更强劲的交易商对报告感到失望。

“这份报告不是太热，也不是太冷，且向5月将公布的下一份就业报告施压，要表现良好，＂Valeri说，“3月就业报告没有改变美联储缩减购债的步伐，且显示经济仍然在轨道之上。＂

下周三出炉的美联储最新会议记录将是汇市焦点所在。

“美元的潜在主题仍然向好，且将在下周三寻求进一步支撑，＂Manimbo说，“如果美联储会议记录内容支持明年升息的可能性，将为美元提供支撑。＂

欧元兑美元周四触及一个月低位。欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。其中包括印钞购买资产的量化宽松举措，部分决策者之前认为，此举很不可取，只有在物价下降的趋势无法遏制时才会考虑。

在美国就业数据公布后，对经济增长反应敏感的澳元 受到提振，且触及0.9307美元日内高位，之后缩减涨幅，纽约尾盘上升0.57%，报0.9283美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3702 1.3718 -0.12 -0.31 1.3745

美元/日圆 103.28 103.91 -0.61 -1.92 105.30

欧元/日圆 141.50 142.60 -0.77 -2.16 144.63

美元/瑞郎 0.8924 0.8906 +0.20 -0.04 0.8928

英镑/美元 1.6578 1.6597 -0.11 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0978 1.1031 -0.48 +3.37 1.0620

澳元/美元 0.9291 0.9229 +0.67 +4.24 0.8913

欧元/瑞郎 1.2222 1.2220 +0.02 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8265 0.8262 +0.04 -0.39 0.8297

新西兰元/美元 0.8597 0.8542 +0.64 +4.76 0.8206

美元/挪威克朗 5.9980 6.0004 -0.04 -1.13 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2247 8.2313 -0.08 -1.37 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5524 6.5346 +0.27 +1.80 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9838 8.9749 +0.10 +1.54 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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