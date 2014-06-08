《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 44.82 -0.03 -0.07 1174970
搜狐 55.25 +0.10 +0.18 462173
网易 70.85 -0.18 -0.25 548551
百度 172.34 +5.92 +3.56 4814235
台湾
台湾积体电路 21.09 -0.11 -0.52 1636271
联电 2.37 +0.02 +0.85 102818
日月光 6.35 -0.07 -1.09 708616
硅品精密 8.44 +0.19 +2.30 1575758
和信超媒体 1.08 -0.02 -1.82 91423
友达 3.93 +0.05 +1.29 51600
中华电信 31.47 -0.02 -0.06 46663
台湾国际航电 59.91 +1.04 +1.77 1133081
香港
中国移动 48.93 -0.34 -0.69 194867
中国联通 14.68 -0.04 -0.27 99847
中国电信 49.73 +0.23 +0.46 11556
中芯国际 4.06 -0.06 -1.46 21371
电讯盈科 5.37 -0.11 -2.01 1534
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 李爽 审校 王兴亚)