《综述》ECB副总裁称年底才能确定刺激效果，形势恶化时或购买资产

* 欧洲央行要到12月才能确定最新举措是否凑效

* 若有通缩风险，将采取资产购买政策

* 预计新的廉价贷款会被大量接受

* 魏德曼试图缓解德国疑虑，反对公债购买

* 诺沃特尼表示目前利率差不多达到下限

路透伦敦6月6日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，该央行或许要到年底才能知道其最新政策举措是否有效。届时银行业者均已有机会接受廉价贷款。

欧洲央行周四降息至纪录低位，祭出举措向区内疲弱的经济注资，并承诺必要时将继续行动以避免出现类似日本的通缩风险。

冈斯坦西欧表示，目前要退后一步让各种举措有机会发挥作用，但如果欧元区经济未获提振，像美国、英国和日本那样的广泛资产购买计划仍是欧元区的一个选择。

他在国际金融协会(IIF)会议期间表示，要到12月才能判断政策效果，“因为到那时候才会完成综合测评(AQR)，银行业者将知道其状况如何，”他补充道，其指的是欧洲央行对银行资产负债表的审查。

欧洲央行的大胆举措引发一些德国媒体的不安，他们警告称，大幅放宽政策可能导致美国式的资产泡沫，并令受到危机创伤的欧元区国家实施改革的动力下降。

德国央行总裁魏德曼试图安抚这种疑虑，称欧洲央行内部之前对刺激决定进行了激烈的争论，讨论已经进一步放宽的举措有些荒谬。

“如果通胀率维持在极低水准太长时间，可能会隐现有损经济并不利我们所有人的状况，”魏德曼说，“这是采取行动的原因。我们对于刺激举措进行了长时间的激烈争论。这的确不是一个轻松的决定。”

他还强调，他仍反对购买政府公债。“不能让欧洲央行成为欧元区的‘坏账银行’，我对购买政府公债的立场没有变化，”他说。

**为进一步行动打开大门**

尽管魏德曼和德国心存疑虑，但若通胀预期开始下降或者欧元区经济严重退步，欧洲央行已经将进一步采取行动的大门开启。

“考虑到我们目前面临的意外情况和挑战，我们认为目前举措足够了。如果出现一些负面冲击令形势严重恶化，那么我们就必须考虑各种非传统举措，”冈斯坦西欧说。

稍早他在问答环节表示：“如果我们看到(低)通胀出现恶性循环、预期失去控制、或者会造成反向螺旋趋势的外部冲击，那么将需要采取广泛的资产购买计划。

但由于金融市场派生出的中期通胀预期仍接近2%，冈斯坦西欧表示，距离大规模购买公债还有一段路。

在问答环节，冈斯坦西欧表示，利率一段时间内将维持在当前的纪录低位，因欧元区需要提高通胀率和经济成长率来帮助降低沉重的地区债务。

欧洲央行主要指标利率目前仅为0.15%，存款利率为负0.1%。

奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳表示，欧洲央行同意向银行提供长期流动性已取得新突破，说明他们用这些钱来放贷，不只是进行存储。

他说，欧洲央行有关利率前瞻性指引的最新构想意味着，利率将维持不变，他们“差不多达到下限”，不过冈斯坦西欧暗示，存款利率可能还有一些调整空间。

“德拉吉明确表示，实际上，这是一个下限，但他也不排除某些情况下会有所行动，”冈斯坦西欧表示。