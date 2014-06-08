新闻稿：中国5月出口同比增7%进口降1.6%，贸易顺差359.2亿美元--海关

(以下为中国海关6月8日发布的“今年前5个月中国外贸进出口小幅下降”新闻稿全文)

海关总署今天发布今年前5个月外贸进出口情况。据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值10.3万亿元人民币，比去年同期（下同）下降2.2%。其中，出口5.4万亿元，下降2.7%；进口4.9万亿元，下降1.6%；贸易顺差4,366亿元，收窄13.6%。

海关统计数据显示，5月份，我国进出口总值2.18万亿元人民币，由前4个月的下降3.1%转为增长1.5%。其中，出口1.2万亿元，由前4个月的下降4.8%转为增长5.4%；进口0.98万亿元，下降2.9%；贸易顺差2204亿元，扩大70.3%。

按美元计价，前5个月，我国进出口总值16791亿美元，增长0.2%。其中，出口8,752亿美元，下降0.4%；进口8,039亿美元，增长0.8%；贸易顺差713亿美元，收窄12.2%。

5月份，我国进出口总值3,550.2亿美元，增长3%。其中，出口1954.7亿美元，增长7%；进口1,595.5亿美元，下降1.6%；贸易顺差359.2亿美元，扩大74.9%。

今年前5个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一般贸易进出口保持增长，加工贸易进出口下降。前5个月，我国一般贸易进出口5.66万亿元，增长5.1%，占我外贸总值的55%，较去年同期提升3.8个百分点。其中出口2.76万亿元，增长5.7%，占出口总值的51.5%；进口2.9万亿元，增长4.5%，占进口总值的58.9%。一般贸易项下逆差1414.6亿元，收窄14.4%。同期，我国加工贸易进出口3.25万亿元，下降5.3%，占我外贸总值的31.6%，较去年同期下滑1个百分点。其中出口2.05万亿元，下降4.8%，占出口总值的38.3%；进口1.2万亿元，下降6.1%，占进口总值的24.3%。加工贸易项下顺差8591亿元，收窄2.9%。

对欧盟、美国、东盟和日本进出口保持增长，对香港贸易下降。前5个月，中欧双边贸易总值1.48万亿元，增长9.1%。中美双边贸易总值为1.31万亿元，增长2.6%。前5个月，我与东盟双边贸易总值为1.12万亿元，增长1.2%。中日双边贸易总值为7773.8亿元，增长1.1%。前5个月，内地与香港双边贸易总值为8087.4亿元，下降28.3%

广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重回落，中西部地区出口活跃。前5个月，广东进出口总值2.4万亿元，下降19.7%，占全国进出口总值的23.3%。同期，江苏、上海进出口总值分别为1.39万亿、1.15万亿，分别增长3.6%、6.1%；北京（含中央在京单位）进出口总值为1.1万亿元，下降0.7%。此外，浙江进出口总值为8480.5亿元，增长3.6%；山东为7005.6亿元，增长7.6%；福建为4182.6亿元，下降3.4%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的77.8%，较去年同期回落2.3个百分点。

从出口方面来看，前5个月，广东出口1.4万亿元，下降16.9%。江苏出口8222.4亿元，增长2.5%；浙江6284.5亿元，增长5.6%；上海5086.9亿元，增长0.7%；山东3382.5亿元，增长5.1%；福建2606.6亿元，下降3.7%；北京1539.2亿元，下降2%。中西部地区出口则保持快速增长，云南、陕西、甘肃、重庆和广西等部分中西部省份的出口增速分别为52.6%、46.8%、42.4%、41.9%和41%。

在出口商品中，机电产品出口下降，传统劳动密集型产品出口逆势增长。前5个月，我国机电产品出口3.04万亿元，下降5.1%，占出口总值的56.7%。其中，电器及电子产品出口1.29万亿元，下降11.3%；机械设备9631.5亿元，增长0.1%。同期，服装出口3846.7亿元，增长0.2%；纺织品2697.8亿元，增长2.6%；鞋类1260.4亿元，增长6.7%；家具1222.4亿元，下降8.9%；塑料制品879.4亿元，增长4.5%；箱包618.8亿元，下降8.1%；玩具258.8亿元，增长11.5%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.08亿元，由前4个月的下降0.8%逆转为增长0.4%，占出口总值的20.1%。此外，肥料出口838.1万吨，增加1.2倍；钢材3394万吨，增加33.6%；汽车35.8万辆，减少6.6%

在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前5个月，我国进口铁矿砂3.8亿吨，增加19%，进口均价为每吨741.7元，下跌12.5%；原油1.3亿吨，增加11.1%，进口均价为每吨4788.7元，下跌3.3%；粮食4122.6万吨，增加40.1%；其中大豆2782万吨，增加35.3%，进口均价为每吨3609.7元，下跌5.9%；初级形状的塑料1073.2万吨，增加12.7%，进口均价为每吨1.24万元，下跌0.6%；未锻造铜及铜材216.7万吨，增加33.6%，进口均价为每吨4.55万元，下跌11%；未锻造铝及铝材45.1万吨，增加40.2%，进口均价为每吨2.3万元，下跌23.3%。

此外，进口煤1.3亿吨，减少0.9%，进口均价为每吨489.4元，下跌15.3%；成品油1290万吨，减少29.6%，进口均价为每吨4891.8元，下跌0.8%；钢材611.4万吨，增加6.4%，进口均价为每吨7636.7元，上涨1.8%。机电产品进口2.03万亿元，下降5.4%；其中汽车57.1万辆，增加35.1%。

我国外贸出口先导指数进一步走强。今年5月份，我国外贸出口先导指数为42.3，较4月提升0.4，已连续三个月提升，预示着未来2-3个月我国出口将继续好转。（完）

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