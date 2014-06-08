《综述》部分滞留青岛港的铜船货运往LME仓库，各方谨慎对待调查事件

* 有一些铜船货从青岛港运往LME仓库--消息

* 青岛港股价周五报收于3.71港元，低于3.76港元的IPO价格

* 伦敦期铜周五跌至一个月低点

* 贸易商和银行派人前往青岛港实地核查曝险

路透青岛/悉尼6月6日 - 行业消息人士表示，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施。

青岛港的主要运营商--青岛港国际股份有限公司 周五在香港首日挂牌，股价亦走软，因投资者对调查事件反应谨慎。

根据行业消息人士，调查的问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。全球贸易商和银行已经派人前往青岛港，核对自身在这件事情中的曝险；同时一些银行已经暂停向中国部分客户提供新的金融融资。

券商Sucden Financial的一位主管Jeremy Goldwyn表示，青岛港的一些客户可能将金属运往受到更多监管的LME仓库，这是“典型的安全资产转移”。

“我们确实听说金属已经在运往LME韩国仓库的途中，”Goldwyn补充称。

贸易商称，在青岛港，那些难以获得融资的铜持有者也有可能被迫将船货转往东亚的LME仓库，以便筹得资金。

新加坡一位实货交易商估计，从青岛港出发的装有1-2万吨铜货的船舶或将在未来几周抵达韩国。

中国的大多数金属融资交易都不是在交易所进行，而在这些交易中，仓单被视为持有金属的证据。银行或拥有仓库的贸易行通常都认可。

相比之下，其它一些发达金融中心的监管更加严格。伦敦金属交易所向仓库颁发牌照，并监控交易所仓库的库存情况。

**期铜价格承压**

伦敦期铜 周五跌至一个月低位，因市场对调查的担心继续打压铜价。

青岛港周五发表声明称，已接获中国公安机关的函件，要求协助调查一名货主以第三方货运代理的名义储存在大港分公司的若干铝及铜产品。

声明并未提及货主或货运代理的名称，并表示青岛港并非货主与代理间协议的订约方，被调查的金属只是储存在大港分公司。

声明未说明涉及调查的金属产品的具体数量，但表示涉及调查的金属产品及每年铝铜吞吐量占集团吞吐量总额的比例极微。其并称，公司及其雇员目前并未受到任何机构提起的任何调查。

青岛港国际董事长郑明辉出席上市仪式时表示，青岛港口的所有运作正常。

青岛港股价周五报收于3.71港元，低于3.76港元的IPO价格。

**金属融资**

中国及国际银行业者已经被迫对青岛港事态进行紧急核查。

三位熟悉事件的消息人士称，渣打银行 已经暂停向中国部分客户提供新的金属融资。

渣打银行周五表示，大宗商品融资业务仍是该行重点业务之一，将继续为客户提供支持。

根据知情人士，包括花旗 在内的数家银行为青岛港的客户提供铜担保融资。

花旗表示，鉴于客户受影响的程度，该行将与相关部门、仓储公司和客户密切合作，以解决问题。

一家东南亚银行的贸易融资主管表示，该行目前尚不认可青岛港的仓单，但认可来自LME仓库或上海的仓单。