《综述》加拿大就业报告和劳动生产率均欠佳，显示经济复苏艰难

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透渥太华6月6日 - 加拿大周五公布的悲观就业和生产率数据显示，该国经济仍难以实现全面复苏，尽管美国复苏势头日益强劲。
加拿大统计局称，该国5月净增2.58万个就业岗位，不过全部为兼职。全职就业岗位减少2.91万个，使得过去两月全职岗位累计减少约6万个。
市场分析师平均预期为增加2.5万个。失业率由4月的6.9%升至7.0%，因求职人数增加。
数据证明加拿大就业市场过去九个月实际上在蠕动前进。
“疲惫不堪的就业市场在挣扎，”道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk表示，他称“全职就业非常疲弱”。
兼职就业岗位5月增加5.49万个。
就业增长六个月移动均值由4月的2,300增加至3,000个。
5月就业岗位较上年同期仅增加8.55万个，为2010年2月增加7.57万个以来的最低同比增幅。
“整体数据基本符合预期。但很容易就会发现该报告并不像整体表现的那样，”BMO Capital Market首席分析师Doug Porter表示。“实际上还是有些疲弱。”
加元 基本持平，更主要受到美国强劲就业报告的指引。加元兑美元报1.0930加元或0.9149美元，略低于周四收盘价1.0929加元或0.9150加元。
加拿大央行称，要到通胀反弹、经济削减部分闲置产能时才会加息。
路透5月29日的调查显示，加拿大央行可能要到明年下半年才加息。
**劳动生产率下滑**
此外，加拿大统计局称，加拿大企业劳动生产率今年第一季意外下降0.1%，为18个月来首次下降。
市场分析师原本预期较前季持平。这是2012年第三季下降0.4%以来首次出现下降。
整体下降是由于服务业生产率较前季下降0.4%导致。服务业生产率下降远远抵消了制造业生产率上升0.8%的提振效应。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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