印尼矿业：印尼政府考虑制定新规，限制煤炭生产和出口

* 印尼计划制定新规，限制煤炭生产并紧控出口

* 随着选举临近，政府实施新规可能面临困难

* 政府希望允许煤炭从几个指定港口出口

路透雅加达6月6日 - 印尼政府官员周五表示，该国在考虑制定新规，限制煤炭生产并紧控出口，可能到下月初出台新规。印尼是全球最大的热能煤出口国。

印尼目前煤炭出口量相当于产量的70%左右，大多出口至中国和印度。但该国政府称，由于国内需求今明两年料上升13%，所以必须限制产出。

“技术上我们已经通过讨论企业运营计划和预算来限制(煤炭产量)，但我们还需要正式对矿产实施政府监管，”印尼矿业部主管Edi Prasodjo谈及限产规定时对路透表示。该部门工作小组正在研究限产规定，并将很快公布。

Prasodjo在3月时表示，印尼希望其煤炭产量今年维持在或略低于4.21亿吨的水准，但政府限制产量的能力有待证明。

印尼许多大型煤矿商都由具有政治背景的人物掌控，比如Bumi Resources 和Toba Bara Sejahtera 。随着7月总统大选临近，政府在该领域强行实施新规可能面临阻力。

路透3月对六家大型煤炭厂商调查显示，他们均计划今年提高产量，以弥补持续低价的冲击。

Prasodjo说，印尼政府还希望对船运实施新的规定，要求矿商在贸易部自己登记为出口商，仅允许通过几个选定的港口出口煤。

Prasodjo表示，规定将适用于所有煤矿厂商，将有助于确保缴纳矿场特许开采税。

“许多煤炭出售都不支付矿山开采税，”Prasodjo说，指出政府正在研究如何对就有矿山合约实施新规。

贸易部负责矿业和工业产品出口的主管Thamrin Latuconsina称，新规将意味着政府加强监管，登记过程要求证明其缴纳了矿山开采税。

他说，政府目前指派一位独立调查员检视煤炭业规范和船运规模，但煤矿商目前无需正式到贸易部登记注册。

“我们预计煤炭出口规定和锡出口规定修正条例将于7月初在总统选举前发布，”Latuconsina称。(完)