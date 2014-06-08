《一周经济焦点》欧洲央行大手笔之后，中美数据将是本周关注重点

**关注央行动向**

日本央行将于6月12-13日召开政策评估会议，预料将延续现行大规模货币刺激政策，但仍对经济及物价维持正面看法。

在市场对于短期内新推出货币刺激措施的预期退烧之际，投资人将从日本央行总裁黑田东彦谈话中一窥端倪。决策官员及民间分析师认为，消费税自4月1日调高后，经济可禁得起加税所带来的短期痛楚。

英国今年的年度盛事之一--Mansion House晚宴当中，英国央行总裁卡尼周四将有机会就如何为火热的房市降温发表评论。国际货币基金组织(IMF)已经敦促英国藉由抑制风险性抵押贷款，为房市降温。

6月11日将出炉的英国4月失业率 料将自3月的6.8%降至6.7%，促使市场揣测利率会在多快的时间内调升；同时，欧洲央行管委会数位成员将就当地经济及最新的政策方案发表评论。

爱尔兰及新西兰央行将分别在周三和周四发布利率决议。(完)