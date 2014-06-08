《一周经济焦点》欧洲央行大手笔之后，中美数据将是本周关注重点

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**关注央行动向**
日本央行将于6月12-13日召开政策评估会议，预料将延续现行大规模货币刺激政策，但仍对经济及物价维持正面看法。
在市场对于短期内新推出货币刺激措施的预期退烧之际，投资人将从日本央行总裁黑田东彦谈话中一窥端倪。决策官员及民间分析师认为，消费税自4月1日调高后，经济可禁得起加税所带来的短期痛楚。
英国今年的年度盛事之一--Mansion House晚宴当中，英国央行总裁卡尼周四将有机会就如何为火热的房市降温发表评论。国际货币基金组织(IMF)已经敦促英国藉由抑制风险性抵押贷款，为房市降温。
6月11日将出炉的英国4月失业率 料将自3月的6.8%降至6.7%，促使市场揣测利率会在多快的时间内调升；同时，欧洲央行管委会数位成员将就当地经济及最新的政策方案发表评论。
爱尔兰及新西兰央行将分别在周三和周四发布利率决议。(完)
(编译/审校 郑茵/孙茉莉/徐文焰/龚芳/王兴亚)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美