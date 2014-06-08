《焦点》波罗申科宣誓就任乌克兰总统，计划重新打造外交团队

他承诺，如果叛乱分子放下武器，将会得到大赦，同时还保证俄罗斯武装人员安全回国。

但正如波罗申科所面临的所有问题一样，结束叛乱需要其他各方的诚意和配合，要看普京的态度。

**将任命多位新部长**

俄罗斯新闻机构报导，普京已经下令俄联邦安全局在俄乌边境加强防范，阻止人员非法越境，这或许是从莫斯科方面传来的正面迹象。

此举或许意义重大，因为乌克兰和西方政府一直敦促俄罗斯停止让俄罗斯武器和武装人员进入乌东部地区。

波罗申科的第一步将是进行一些关键的人事任命。

预计他将很快任命新外交部长--可能是他竞选中负责外交政策问题的Valery Chaly。他亦有权任命国防部长，这也是一个重要职位，因为在镇压东部叛乱以及阻止俄罗斯武装人员越境时需要军队发挥作用。

其他左膀右臂还包括总理亚采纽克，他处在与俄天然气谈判的第一线，他已经保证要与总统和议会“作为一个整体”密切合作。(完)