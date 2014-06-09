金砖国家：6月6日股汇市收盘纵览

路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.96%，收报1,044.93点。
中国股市：沪综指收跌，欧洲央行刺激举措难解中国经济硬着陆担忧
香港股市：恒生指数周线下滑，澳门博彩类股拖累大盘
中国汇市：人民币收高但不及中间价涨幅，短期贬值压力仍存
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拉美股市：巴西股市周五攀升，此前一份调查显示，在10月大选前总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下降。拉美其他地区股市追随全球市场升势，因美国就业数据鼓舞人心。Bovespa指数 涨3.04%至53,128.66点。
拉美汇市：墨西哥披索走软，因该国央行意外降息至纪录低位
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南非股市：南非股市一度触及纪录高位，但终场收低，因全球现货金价拖累本地黄金生产类股走低。指标Top-40绩优股指数 下跌0.12%至44,929.10点，稍早曾创下历史高位45,129.49点；综合指数 跌0.13%至49,933.99点，早前亦曾触及历史高点50,120.69点。
南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，美国就业数据符合预期扶助新兴市场普涨
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印度股市：创下纪录高位，因围绕新政府进行政策改革的持续乐观情绪，提振石油和天然气公司等绩优股上扬。指标BSE指数 一度上涨1.6%至历史高点25,419.14点，最终收高1.51%报25,396.46点，周度涨幅为4.9%；NSE指数 最高上升1.59%至纪录高位7,592.70点，收高1.46%，报7,583.40点，本周上涨4.9%。
印度汇市：印度卢比上涨，追随国内股市扬升，但发现印度央行日内不时买进美元以抑制卢比涨势，令市场的普涨势头受限。卢比兑美元 收高报59.17/18，周四报59.33/34。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.72%，报735.53点。指标RTS指数 涨1.89%，报1,359.100点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.93%，至34.4180卢布；卢布兑欧元 升0.91%，至46.9690卢布。(完)
(整理 王翔琼；审校 于春红)