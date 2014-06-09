企业结盟：日本大发汽车就供应变速箱与一汽夏利接近达成协议

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
路透东京/上海6月8日 - 日本大发汽车 发言人周日表示，该公司就供应变速箱与中国汽车生产企业一汽夏利 接近达成协议。
大发汽车发言人Naoyuki Wakabayashi称，大发汽车就向一汽夏利供应日本产自动变速装置“接近达成协议”。大发汽车是日本历史最悠久的汽车生产企业，目前主要由丰田汽车 控股。
记者没有立即联系到一汽夏利及其母公司中国一汽就此置评。
大发汽车可能向一汽夏利供应关键配件，是其将业务扩张至中国和印度等海外市场的努力之一。
尽管大发汽车没有排除在更多新兴市场销售汽车的可能性，但该公司一位高管对路透表示，出售变速箱、扭矩转换器和发动机等关键配件，已成为其海外策略的重点之一。
之所以这样规划的另一个原因是，大发母公司丰田也在新兴市场销售小型汽车，因此大发承受着不能与丰田互博的压力。上述大发汽车高管对路透表示，“这大概是我们在海外生存的唯一方式，”
大发汽车发言人称，大发汽车与一汽夏利尚未决定大发何时开始提供自动变速装置，以及每年提供多少。
这不是大发第一次对中国市场表示出兴趣。2007年该公司开始在中国销售本土生产的森雅汽车(Xenia)，但销售情况不佳，最终导致大发汽车2010年解散了与中国一汽吉林的合资企业。当时有知情消息人士称，森雅汽车最后还是落得与丰田小型车竞争的地步。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。