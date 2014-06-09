企业结盟：日本大发汽车就供应变速箱与一汽夏利接近达成协议

路透东京/上海6月8日 - 日本大发汽车 发言人周日表示，该公司就供应变速箱与中国汽车生产企业一汽夏利 接近达成协议。

大发汽车发言人Naoyuki Wakabayashi称，大发汽车就向一汽夏利供应日本产自动变速装置“接近达成协议”。大发汽车是日本历史最悠久的汽车生产企业，目前主要由丰田汽车 控股。

记者没有立即联系到一汽夏利及其母公司中国一汽就此置评。

大发汽车可能向一汽夏利供应关键配件，是其将业务扩张至中国和印度等海外市场的努力之一。

尽管大发汽车没有排除在更多新兴市场销售汽车的可能性，但该公司一位高管对路透表示，出售变速箱、扭矩转换器和发动机等关键配件，已成为其海外策略的重点之一。

之所以这样规划的另一个原因是，大发母公司丰田也在新兴市场销售小型汽车，因此大发承受着不能与丰田互博的压力。上述大发汽车高管对路透表示，“这大概是我们在海外生存的唯一方式，”

大发汽车发言人称，大发汽车与一汽夏利尚未决定大发何时开始提供自动变速装置，以及每年提供多少。

这不是大发第一次对中国市场表示出兴趣。2007年该公司开始在中国销售本土生产的森雅汽车(Xenia)，但销售情况不佳，最终导致大发汽车2010年解散了与中国一汽吉林的合资企业。当时有知情消息人士称，森雅汽车最后还是落得与丰田小型车竞争的地步。(完)