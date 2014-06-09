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市场报道 | 2014年 6月 9日 星期一 08:18 BJT

欧洲经济：欧洲央行希望新政策举措将满足所需--管委Ilmars Rimsevics

路透里加6月6日 - 欧洲央行管委暨拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics周五表示，欧洲央行希望周四宣布的政策举措方案将满足所需，但准备好必要时再次行动。

欧洲央行周四把利率降至纪录低位，并推出一连串举措将资金注入欧元区经济。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉亦誓言必要时会采取更多行动，以对抗发生日本式通缩的风险。

Rimsevics谈及举措方案时表示，“昨天讨论到希望这将已够用。”

“但欧洲央行一如既往，准备好必要时采取行动，”他在拉脱维亚央行于里加召开记者会时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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