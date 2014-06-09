欧洲经济：欧洲央行希望新政策举措将满足所需--管委Ilmars Rimsevics

路透里加6月6日 - 欧洲央行管委暨拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics周五表示，欧洲央行希望周四宣布的政策举措方案将满足所需，但准备好必要时再次行动。

欧洲央行周四把利率降至纪录低位，并推出一连串举措将资金注入欧元区经济。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉亦誓言必要时会采取更多行动，以对抗发生日本式通缩的风险。

Rimsevics谈及举措方案时表示，“昨天讨论到希望这将已够用。”