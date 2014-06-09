欧洲经济：欧洲央行希望新政策举措将满足所需--管委Ilmars Rimsevics

港报财经评论：长假后未能复活，恒指下探23,500--经济日报4月19日
恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！
路透里加6月6日 - 欧洲央行管委暨拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics周五表示，欧洲央行希望周四宣布的政策举措方案将满足所需，但准备好必要时再次行动。
欧洲央行周四把利率降至纪录低位，并推出一连串举措将资金注入欧元区经济。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉亦誓言必要时会采取更多行动，以对抗发生日本式通缩的风险。
Rimsevics谈及举措方案时表示，“昨天讨论到希望这将已够用。”
“但欧洲央行一如既往，准备好必要时采取行动，”他在拉脱维亚央行于里加召开记者会时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！
路透北京4月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
路透北京4月19日 - 上海证券报周三报导，国新央企运营（广州）投资基金周二正式揭牌，总规模达1,500亿元人民币的国新基金落地广州南沙，首期规模500亿元。主要投资方向包括供给侧结构性改革、混合所有制改革、重组整合并购、资产证券化、股权运作等。