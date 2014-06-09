《香港报摘》--其他报纸重要消息6月9日

*明报：

--为迎接世界盃，近月食肆、商场等均密锣紧鼓部署，最直接受惠于世界盃效应的，应属酒吧及餐厅。香港酒吧业协会副主席钱隽永保守估计，举行世界盃的一个月期间，全港酒吧生意额可因此增加最少5,000万港元，比平日上升约两成。

--尽管市低迷，但新股陆续有来。今日再多两新股开始招股，其中内地特种化工生产商天合化工 将集资63亿元，惟保荐人包括有天合高层的家属任职的瑞银，天合称该家属没有参与天合的全球发售，“不影响瑞银的独立性”。

*星岛日报：

--据悉，金管局已于上周五通知银行将于14日作应变计画演习，是次会模拟一旦通往银行总部及部分营业点的道路受阻，银行须启动持续业务运作计画，即所谓的应变措施，如要有后备运作中心作支援；同日，金管局亦会有一队人马作演习，并启动应变计画，跟进银行最新情况。

--港资第一东方投资集团继两年前开办日本廉航乐桃航空（Peach）之后，刚于上周四签约，进军内地廉价航空市场。第一东方主席诸立力接受访问时指出，与郑州市万里运输集团成立合资公司，以郑州市为总部开办当地第一家廉价航空公司，第一期投资额为5,000万美元即3.9亿港元，第一东方占49%权益，即涉及1.91亿元。

*苹果日报：

--近月楼市急转弯，新盘热卖，沉寂已久的二手市场再起哄，缺盘所致，上车盘越抢越贵。青衣青怡花园及沙田中心齐破顶，将军澳天晋有海景户三天抢贵242万元，尺价17,735港元贵绝区内二手。

*东方日报：

--内地理财产品回报趋跌难吸钱，内银遂打港人主意，招行 更向港人提供另类渠道，以银联卡于内地购买理财产品，最高额每日可碌90万港元，变相提供灰色地带，予港人突破每日汇兑8万元人民币的限制。有经济师直言，此渠道变相突破外汇管制，但要留意产品期满后汇款回港的难题；招行拒就事件置评，但接近招行消息人士称，有关操作并无违反外汇局规定。

--内地将于2018年从俄罗斯输入天然气，亦为内地石油企业带来商机。从事油田服务的百勤油服 主席王金龙表示，俄罗斯输华天然气的气田尚待开发，开发投资估计每年可高达200亿美元，预计需要中国技术的参与，他指公司也希望争取俄罗斯气田的服务合同。

*文汇报：

--儿童耐用品制造商好孩子 昨宣布，与位于美国特拉华州的婴儿护理及儿童用品供应商Evenflo订立买卖协议，收购Evenflo之全部已发行股本，代价约为1.43亿美元。

*大公报：

--占中行动早在去年已借用「民主发展网络」的银行户口非法募集捐款，据本报了解，有关行为已涉嫌串谋犯罪。法律界人士指出，占中行动自我申明会违法，换言之其筹集资金等同非法活动，「民主发展网络」借出户口则有串谋之嫌。据悉，有关当局正调查向占中捐款的海外资金，是否涉及洗黑钱等非法勾当。

--新盘抢爆，二手亦乘势炒上，细价楼沙田中心及青衣青怡花园齐破顶，当中，沙田中心1伙河景单位获2客争购，最终由收租客追价至391.8万港元买入，折合实尺1.26万元，创屋苑分层之巅；另青怡花园2房尺价亦攀至1.13万元，创历史高位。（完）

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