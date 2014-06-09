《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月9日

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
路透香港6月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7521港元< HKD=>) 美股道琼工业指数周五收高88.17,或0.52%,报16924.28点.因5月非农就业报告是显示美国经济 状况不断改善的最新证据。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ----------------------------------------------------------------------------------- 中海油 170.320 -0.26 17074 13.203 0.3 3 中国铝业 9.090 0.22 11222 2.819 0.3 1 中国移动 48.930 -0.69 194867 75.862 0.4 1 中国人寿 41.120 -0.56 50935 21.251 -0.2 3 中石油 120.350 -0.54 34384 9.330 -0.4 3 中石化 92.200 0.56 26876 7.147 0.1 0 汇丰控股 <HSBC.K 52.460 0.34 893298 81.335 0.2 3 中电信 49.730 0.46 11556 3.855 -0.3 8 中国联通 14.680 -0.27 99847 11.380 0.3 5 兖州煤业 7.990 1.14 24145 6.194 -0.2 6 华能国际 42.940 -0.81 10262 8.322 0.6 3 南方航空 14.610 -0.20 1549 2.265 0.6 7 东方航空 15.360 -0.26 1100 2.381 0.0 6 中芯国际 4.060 -1.46 21371 0.629 -0.0 8
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。