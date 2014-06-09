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亚洲 | 2014年 6月 9日 星期一 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月9日

路透香港6月9日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7521港元<
 HKD=>)
                                                                                    
 美股道琼工业指数周五收高88.17,或0.52%,报16924.28点.因5月非农就业报告是显示美国经济
 状况不断改善的最新证据。
                                                                                    
 公司名称            ADR代码    收盘价   涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       170.320   -0.26      17074            13.203       0.3
 3
 中国铝业                       9.090    0.22      11222             2.819       0.3
 1
 中国移动                      48.930   -0.69     194867            75.862       0.4
 1
 中国人寿                      41.120   -0.56      50935            21.251      -0.2
 3
 中石油                       120.350   -0.54      34384             9.330      -0.4
 3
 中石化                        92.200    0.56      26876             7.147       0.1
 0
 汇丰控股            <HSBC.K   52.460    0.34     893298            81.335       0.2
 3
 中电信                        49.730    0.46      11556             3.855      -0.3
 8
 中国联通                      14.680   -0.27      99847            11.380       0.3
 5
 兖州煤业                       7.990    1.14      24145             6.194      -0.2
 6
 华能国际                      42.940   -0.81      10262             8.322       0.6
 3
 南方航空                      14.610   -0.20       1549             2.265       0.6
 7
 东方航空                      15.360   -0.26       1100             2.381       0.0
 6
 中芯国际                       4.060   -1.46      21371             0.629      -0.0
 8
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