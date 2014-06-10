澳洲数据：5月整体招聘广告较上月减少5.6%，较上年同期降3.0%--ANZ

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
“关于澳洲联邦预算的负面消息开始流传后消费者信心恶化，(招聘广告)出现下降的时间与此一致，显示企业信心也受到类似影响，”ANZ高级分析师Justin Fabo说。
“除了信心之外，目前的关键问题是招聘广告下滑是否为暂时性的，”他说。
官方的5月就业数据将在周四公布，分析师普遍预计就业人数增加1万人。失业率料从4月的5.8%小幅上升至5.9%。(完)
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 王兴亚)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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