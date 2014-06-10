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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 10:32 BJT

澳洲数据：5月整体招聘广告较上月减少5.6%，较上年同期降3.0%--ANZ

“关于澳洲联邦预算的负面消息开始流传后消费者信心恶化，(招聘广告)出现下降的时间与此一致，显示企业信心也受到类似影响，”ANZ高级分析师Justin Fabo说。

“除了信心之外，目前的关键问题是招聘广告下滑是否为暂时性的，”他说。

官方的5月就业数据将在周四公布，分析师普遍预计就业人数增加1万人。失业率料从4月的5.8%小幅上升至5.9%。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 王兴亚)
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