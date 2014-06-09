更新版 1-意大利评等：标普确认意大利评级为BBB/A-2，展望仍为负面

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路透米兰6月6日 - 评级机构标准普尔周五确认意大利主权债信评级为BBB/A-2，展望仍为负面，指因该国经济成长前景疲弱。

标准普尔在声明中称，公共负债较高及意大利企业信贷紧张亦在压制该国评级。标普称，“展望为负面，反应我们认为至少有三分之一的机率会调降该国评级，不是在今年就是在2015年。”

尽管标普提到意大利总理伦齐(Matteo Renzi)领导的政府推行了一系列改革措施，以提高经济成长并使经济现代化，但认为目前就给出改革结果的最终评判，还为时过早。

标普称，“尽管政府政策意在激励，但我们认为目前评判政府将执行多少以及何时执行，都为时过早，”

意大利经济部一位发言人表示，不会就评级机构的观点发表评论。

标普似乎较穆迪和惠誉更加谨慎，后两者在几个月前双双调高了意大利的评级展望。

穆迪给予意大利的评级为Baa2，惠誉给予的评级为“BBB+”，评级展望均为稳定。

加拿大评级机构DBRS近期确认了意大利A(低)评级，展望为负面。

标普自2011年5月以来三次下调意大利评级，最近一次是在2013年7月。(完)