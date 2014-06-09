更新版 1-意大利评等：标普确认意大利评级为BBB/A-2，展望仍为负面

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
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路透米兰6月6日 - 评级机构标准普尔周五确认意大利主权债信评级为BBB/A-2，展望仍为负面，指因该国经济成长前景疲弱。
标准普尔在声明中称，公共负债较高及意大利企业信贷紧张亦在压制该国评级。标普称，“展望为负面，反应我们认为至少有三分之一的机率会调降该国评级，不是在今年就是在2015年。”
尽管标普提到意大利总理伦齐(Matteo Renzi)领导的政府推行了一系列改革措施，以提高经济成长并使经济现代化，但认为目前就给出改革结果的最终评判，还为时过早。
标普称，“尽管政府政策意在激励，但我们认为目前评判政府将执行多少以及何时执行，都为时过早，”
意大利经济部一位发言人表示，不会就评级机构的观点发表评论。
标普似乎较穆迪和惠誉更加谨慎，后两者在几个月前双双调高了意大利的评级展望。
穆迪给予意大利的评级为Baa2，惠誉给予的评级为“BBB+”，评级展望均为稳定。
加拿大评级机构DBRS近期确认了意大利A(低)评级，展望为负面。
标普自2011年5月以来三次下调意大利评级，最近一次是在2013年7月。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)