港报财经评论：澳元兑日圆波幅大有炒味--信报6月9日

外面真系大把世界？/ 习广思

神级港产电影《窃听风云3》上映遇正新界东北发展前期拨款审议，不论你对东北发展支持与否，大量土地开发背后涉及重大利益重新分配，多少人想从中打主意，多少人利益被剥削，必定成为全城注视议题；然而，大量偏远地区楼宇建成，真的可以发展成为一个市镇？不要忘记一个包装成豪宅的新界上水屋苑，晚上乌灯黑火的“鬼城”照片稍早前才登上杂志封面，这些偏远地区真是有这么大发展价值？周六小一派位放榜，有中国内地家长连屯门都不知道是什么地方；派到天水围读小学嫌远，这是什么世界？既不用交税又享尽9年免费教育兼免费医疗福利，双非家长来港抢资源令中港两地民情进一步激化。在现今教育制度之下，“校网”对升学异常重要，假如日后东北发展，有没有那么多中小学以至幼稚园配套优先？

一个社区的形成由很多元素配合，只是起楼而没有足够配套，没有人气的话只会变成鬼城；如东北只起公屋，天水围有例子可看，这样的东北发展是否值得？上周提及Look's Asset Management董事总经理兼投资总监陆东去年估香港楼价2年跌50%，有位过气明星分析员自2009年5月自行开档做对冲基金，更曾伙拍老牌证券行向散户推销其基金，成立至今刚好5年，成绩如何？据其网站披露，Look's绝对回报基金2009年5至12月基金升值12.48%，翌年也升16.82%，但2011年遇上美元主权评级遭调低令股市大跌，基金即时元气大伤，全年跌22.15%打回原形，5年下来基金仅赚18%，由于对冲基金无派息机制，5年下来回报就是18%（未计认购费）。

对冲基金主要投资在港股市场，对比期内管理费最低的盈富基金 又如何？盈富基金2009年5月1日时每单位报15.58港元，至今年5月30日收报23.5港元，5年下来单计基金价格总回报是50.8%；如连同期内派发的股息合共3.13港元，总回报高达70.9%；即使扣除买入盈富基金单位扣除的经纪佣金（0.05%至0.25%），回报仍然非常可观。对冲基金回报未如人意，可能与散户投资没有分别，当买入一类股份无表现，就减持转去另一类股份；或者见一类股份升得多就去沽空，结果强者愈强挟到气咳；然而，回归投资的基本，长线投资不买不卖，坚持持有只反映指数的盈富基金，回报却远胜于自以为可以高沽低买、炒这个基金并且赚到了钱的对冲基金！留意盈富过去5年股价升升跌跌，但派息年年增加，如果你信蓝筹，就不用换来换去都没有结果？(B02)

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澳元兑日圆波幅大有炒味/ 苏子

2014年上半年还有大约3周便正式结束。在这大半年时间里，最叫人感到意外的，是欧罗及英镑这两大主要非美元货币，其兑美元的每天波幅在刚结束的23周里，平均只有69.90点子或0.51%，以及83.52点子或0.5%，为主要货币配对中最少。以百分比计，看似波幅较大的英镑兑美元，实质波幅其实较欧罗兑美元少0.01%。至于最受日圆看淡的投资者注目的美元兑日圆，波幅则有65.30点子或0.64%，反映美元兑日圆在即市里有较大的波幅，较欧罗兑美元及英镑兑美元好炒得多。

至于更为好炒的其实是商品货币如澳元兑美元及纽元兑美元，两者每天的波幅分别为70.97点子或0.77%及66.26点子或0.79%；至于美元兑加元则较少，只有64.63点子或0.59%，但以百分比计，仍较欧罗兑美元及英镑兑美元好炒。留意主要非美元货币兑美元每天的平均波幅，最多为英镑兑美元，有83.52点子，但其实仍不足100点子。对于那些只计算赚多少点子而非直接计算投入资本所赚得的回报率的即市投资者而言，炒作英镑兑美元似乎有较大的即市“满足感”，但其实却并非赚真银的对象。目前，不少赚真银的汇市投资者，早已主力炒作波幅较大的非美元交叉盘，例如澳元兑日圆。

这大半年来，澳元兑日圆的每天波幅达到86.63点子或0.91%，不论以点数或百分比计，均高于看似好炒的英镑兑美元。因此，对于那些希望在汇市里找到较大的炒作刺激感而又希望赚到真银的即市投资者而言，大可小注炒传统的主要非美元货币兑美元，反而可多加留意非美元交叉盘如澳元兑日圆的走势。近日美元整体走势有转强为弱的迹象，预料这应有助澳元汇价再度上试0.94美元阻力关口；至于美元兑日圆若守稳上周的101.72日圆低位以上不破，预料整体走势可望在突破上周的102.80日圆高位阻力后，进一步挑战20周保历加通道的103.20日圆顶部阻力。在澳元或再走高及日圆有机会逐步转弱下，预料波幅较大的澳元兑日圆将可突破4月4日的96.51日圆高位阻力，随后朝着去年5月下旬的99.08日圆高位阻力迈进。(B09)